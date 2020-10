Votare: unica possibilità di risorgere

Inutile dire che oggi l’Italia – come da molto tempo – deve votare. I rappresentanti istituzionali devono essere eletti, non come Giuseppe Conte mai indicato da nessuno degli italiani, o come Luciana Lamorgese o come il Partito Democratico, che ha perso le elezioni ma che resta minoranza usurpatrice di governi altrui. Il silenzio attonito da parte dei cittadini è dovuto allo stare a vedere dove si vuole arrivare, dove vogliono arrivare, oltre cioè la distruzione economica istituzionale e sociale.

Bisogna votare. Oggi viviamo nello stillicidio Pd in salsa Cinque Stelle. Perché Sergio Mattarella e Pd impediscono ed ostacolano il voto elettorale? Quanto vogliono andare avanti nella nostra comune distruzione? Si salvi chi può. Con incapaci al potere, ad attenderci è solo il peggio. Bisogna liberarsene in qualunque modo e andare a votare.

Cambiare Parlamento e Governo, cambiare l’immagine stessa dell’Italia nel mondo. Per noi tutti e per la nazione.