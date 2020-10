Elezioni a Roma, spunta l’ipotesi Guido Bertolaso

Altro giro, altra corsa. Guido Bertolaso torna di moda: il nome è uscito fuori dalle proposte come candidato sindaco di Roma nell’orbita del centrodestra, su indicazione di Forza Italia. Questo quanto emerso nell’incontro tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, con Silvio Berlusconi collegato su Zoom, in teleconferenza.

Bertolaso, ex capo della Protezione civile, nel 2016 già aveva corso per la carica da primo cittadino della Capitale, con l’appoggio di Forza Italia. Poi, in accordo con il Cavaliere, si ritirò e venne mandato avanti Alfio Marchini. All’epoca Lega e Fratelli d’Italia offrirono il proprio sostegno a Giorgia Meloni. E ora?

Bertolaso, stando ai rumors, avrebbe l’ok di Berlusconi mentre all’appello, al momento, mancherebbero i sì di Salvini e Meloni. Questi ultimi due non sono ancora allineati su un candidato comune. Allo stesso tempo, resta in piedi l’idea di una figura della società civile da proporre alle elezioni. Un civico, in pratica, da presentare per la conquista del Campidoglio.