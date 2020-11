Smart working, coprifuoco e mascherine: ecco il nuovo Dpcm

Coprifuoco alle 22, stop a concorsi – tranne quelli per la sanità – smart working e mascherina obbligatoria, sia alle elementari che alle medie. In tarda notte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm (in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre) che in sostanza indica misure e chiusure differenziate a seconda del rischio contagio presente in ogni regione. Nella riunione con Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, il sottosegretario, Riccardo Fraccaro e i capi delegazione è stato messo un paletto al braccio di ferro con le Regioni. Adesso sarà necessario individuare le risorse necessarie per placare il nervosismo di commercianti, gestori di bar, ristoratori delle zone rosse, che dovranno chiudere per due settimane. Di seguito le misure più significative del Dpcm.

Coprifuoco dalle 22

Dalle 22 alle 5 saranno permessi sono gli spostamenti per motivi lavorativi o per motivi di salute. Nel corso della giornata è consigliato di non spostarsi con mezzi di trasporti pubblici o privati, se non per motivi di studio, di lavoro, salute o per necessità.

Chiusura negozi nelle aree a rischio

Nelle zone e aree a rischio stop a negozi e mercati, a eccezione della vendita di generi alimentari. Asporto consentito sino alle 22, bloccate attività sportive, dei bar e della ristorazione. Ok all’attività motoria nelle vicinanze della propria abitazione. Nelle zone arancioni limitato lo spostamento con i mezzi di trasporto pubblico verso un Comune diverso da quello di residenza, salvo esigenze comprovate di lavoro, studio, salute.

Stop agli spostamenti nelle aree a rischio

Nelle aree a rischio stop agli spostamenti, sia in entrata che in uscita.

Smart working

Smart working nel pubblico e nel privato, ingressi differenziati del personale. Le Pubbliche amministrazioni saranno tenute ad assicurare percentuali più elevate possibili di smart working, compatibili con la qualità del servizio e con le potenzialità organizzative.

Mascherina obbligatoria alle scuole elementari e medie

Mascherina obbligatoria alle scuole elementari e medie, anche quando gli alunni sono seduti al banco. L'attività didattica per il primo ciclo di istruzione e per servizi educativi per l’infanzia sarà in presenza, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale.

Stop alle crociere

Vietate le crociere, salvo quelle in atto entro l’8 novembre. È permesso alle navi di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera, l’ingresso nei porti italiani solo per sosta inoperosa.

Concorsi

Blocco dei concorsi e delle prove preselettive, eccetto i casi dove la valutazione dei candidati è effettuata su curriculum o in modalità telematica. Oppure se la commissione dovesse decidere di correggere le prove scritte da remoto. Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario.

Uso spogliatoi nei circoli sportivi

Non sono chiusi i circoli sportivi non costretti a restrizioni, come nelle zone rosse, ma è vietato l’utilizzo degli spogliatoi.