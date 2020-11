Covid, Berlusconi: “Avrei fatto controlli massicci. Il Governo ci ascolti”

“Non avrei chiuso un occhio sugli assembramenti, avrei fatto controlli massicci, disposto un adeguato distanziamento sui trasporti pubblici, la disponibilità vaccini antinfluenzali anche nelle farmacie. Il Governo ci ascolti e ponga rimedio ai ritardi accumulati in questi mesi. Non si deve perdere del tempo prezioso”. Così Silvio Berlusconi sulla propria pagina Facebook, riprendendo un concetto già espresso nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”, in onda su Raitre e condotta da Fabio Fazio.

Il Cavaliere ha ribadito “noi siamo fermamente all’opposizione” ma, nel rispetto dei ruoli, “non ci sono limiti alla nostra disponibilità, purché per il bene del Paese in un in un momento così grave e non per le convenienze politiche di qualcuno”. Inoltre, ha specificato di essere stato il primo a sottolineare con fermezza che nell’emergenza ci si stringe attorno alle istituzioni, dimenticando polemiche e divergenze politiche. Facendo, in sostanza, quello che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto di fare già da mesi: mettere insieme le migliori risorse del Paese, “non solo della politica, ma dell’economia delle imprese e della cultura per affrontare una situazione straordinaria”.

Berlusconi ha poi evidenziato che è necessario trovare un luogo dove confrontare e discutere le proposte, nell’ottica di individuare una decisione condivisa. Quel luogo è “il Parlamento” e l’occasione “è la sessione di Bilancio”. Sull’emergenza Covid e sulle misure adottate dal Governo per porre un freno ai contagi, non ha messo il dito nella piaga: “Non è il momento delle polemiche”. In più, sui criteri di chiusura delle Regioni, ha notato: “Occorre fare chiarezza”.

Infine, dopo aver aggiunto che il Covid ha rappresentato una delle esperienze peggiori della sua vita (“non posso dire di stare bene, mentre intorno a noi ci sono di nuovo lutti e crisi”) il leader di Forza Italia ha detto la sua sulle elezioni americane: “Non ho sentito Donald Trump, credo che abbia pagato anche il suo atteggiamento molto spesso troppo arrogante. Ho mandato i miei auguri di buon governo a Joe Biden”.