Si è costituito, con una sede operativa presso Officine Farneto, al Flaminio, il primo comitato elettorale dotato di una organizzazione completa in vista delle elezioni amministrative di Roma. Andrea Bernaudo, candidato sindaco della Capitale per Liberisti Italiani, ha avviato la sua campagna per tempo e ha predisposto la macchina organizzativa: nella sede del Comitato sono attivi una prima decina di volontari, mentre le attività di comunicazione sono state affidate a una agenzia esterna specializzata.

Nei quattro appuntamenti giornalieri si sta rifinendo il programma e si stanno completando le liste. Per il Comune di Roma sono già presenti cinquanta candidati, tutti espressione della società civile, tra cui preponderanti gli imprenditori e i liberi professionisti, con alcuni docenti universitari impegnati.

“Mentre altri brancolano nel buio, qui si corre – ha detto Barnaudo – ogni giorno aggiungiamo una associazione, un comitato di quartiere, un gruppo di professionisti e di partite Iva. Il lavoro di ricucitura del mondo reale con la politica, che oggi facciamo per la lista di Liberisti Italiani, domani sarà il lavoro di ricucitura dei cittadini romani con le istituzioni, che da troppi anni li hanno abbandonati. Cacciamo gli incapaci, liberiamo Roma”.