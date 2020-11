Zona rossa, gialla o arancione: possibili cambiamenti

Circa 38mila nuovi contagi, 636 vittime, numero record di tamponi: questo il bollettino delle ultime 24 ore. Così oggi è attesa la decisione da parte del Governo sul passaggio di nuove regioni in zona arancione. O addirittura rossa. Al momento in bilico sono Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Campania. Ma potrebbero aggiungersene anche altre. Come il Lazio, che già è pronto a varare un’ordinanza che punterebbe alla chiusura nei weekend dei maxistore. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver valutato i dati, prenderà una decisione. “Se la regione supera i parametri, scatta l’ordinanza”: è questo, in parole povere, il modus operandi. Lo stesso Speranza, inoltre, ha notato come sia un po’ calato l’indice Rt (indice di contagio) nelle zone rosse ma ha ricordato “bisogna tenere alta la guardia”.

Cosa accadrà? Per il momento è impossibile fare previsioni. Tutto dipenderà dall’analisi dei dati fatta dalla cabina di regia del ministero della Salute. Intanto Emilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia hanno emanato ordinanze anti-assembramento mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato dell’impiego dell’esercito e della Protezione civile a Napoli e nella Campania. “Dagli ospedali campani arrivano immagini scioccanti. La situazione è seria” ha detto Di Maio in un post su Facebook. E ancora: “Arrivano immagini terribili dalla Campania, una persona è morta al pronto soccorso (dell’ospedale Antonio Cardarelli), altre stanno sulle barelle in condizioni preoccupanti. Questa non è più un’opinione. Non è una gara di battute tra chi è più sceriffo”. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sempre sul noto social network, ieri ha commentato: “Occorre dare priorità al controllo sul lungomare di Napoli e su alcune strade del centro storico cittadino, dove si sono verificati fenomeni di assembramenti illegali, irresponsabili e pericolosi sotto il profilo sanitario. Si sta decidendo in queste ore l’istituzione di zone rosse nelle città della Campania, dove si registra un livello alto di contagi e dove è indispensabile una drastica riduzione della mobilità, in coordinamento con le prefetture competenti e con i Comuni per garantire l’indispensabile impiego delle forze dell’ordine per il controllo sui territori. Si stanno anche definendo misure di limitazione, per attività commerciali non essenziali, nei fine settimana. Tali decisioni saranno assunte sulla base della valutazione tecnica dell’Unità di crisi regionale e degli epidemiologi che ne fanno parte”.

Ancora De Luca: “È in programma, in sintonia con quanto si sta attuando in altre Regioni (Emilia, Veneto e Friuli), l’adozione di una serie di nuove ordinanze restrittive per incrementare le misure destinate al contrasto all’epidemia da Covid”. Nella Penisola, intanto, l’aria che si respira è che possano esserci chiusure nei weekend per frenare i contagi. E per evitare un lockdown nazionale.