Oramai si salvi chi può

Parliamo chiaro solo a pensare che questo Governo è stato appoggiato e sostenuto pochi giorni fa dal centrodestra, che si è venduto l’appoggio come un atto di intelligenza e responsabilità, viene il disgusto e da dire si salvi chi può, perché tutto è perduto. Insomma, sostenere il Governo più comunista della storia che incassa l’appoggio grazie ad una forzatura ipocrita e demenziale del centrodestra, e il giorno dopo presenta sia la patrimoniale e sia l’esercito della salvezza per la gestione del Recovery, nel più classico stile da politburo è semplicemente devastante. Verrebbe da dire che dopo Karl Popper e Zygmut Bauman, siamo arrivati allo stato gassoso, all’evanescenza, al vapore acqueo, insomma tutto scorre come se niente fosse e nessuno più s’accorge di quello che fa questo Governo di Giuseppe Conte, di quello che dispone, di quello che ci impone, tutti zitti, come se vivessimo in sorta di anestesia parziale ma generale.

Ma vi pare normale l’idea della patrimoniale che i soliti comunisti frustrati e complessati vivono come un’ossessione per garantirsi stipendio poltrona e posizione sulla pelle degli altri? È da seduta analitica, insomma da lettino, eppure incassato l’appoggio trionfale del centrodestra per compensare il favore hanno proposto la patrimoniale: bravi Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Bravi un corno, verrebbe da dire. Come se non bastasse assieme alla patrimoniale viaggia la proposta di una task force di 300 persone guidate da sei super dirigenti e ancora più su da un mega direttore galattico alla Ugo Fantozzi per la gestione dei fondi europei, che dire non ci sono parole, siamo sgomenti. Ancora di più lo siamo, perché dalle istituzioni che dovrebbero ammonire dei comportamenti incredibili e ingiustificabili di un Governo chiaramente incapace e nel pallone, c’è solo silenzio oppure approvazione. Eppure, l’Italia precipita nel burrone, questo Governo si è dimostrato una sciagura addirittura peggiore del previsto, sta riducendo l’Italia che lavora a brandelli, quella che fattura alla fame, quella che produce al lumicino, ma nel frattempo pensa alle cartelle fiscali e alle patrimoniali e alle task force da soviet per la gestione economica, allora viene da dire perché un professore di storia al ministero dell’Economia, e altri colleghi che nulla c’entrano col dicastero che ricoprono. Per non dire che parliamo di seconde e terze file, e per non dire ancora perché il Conte bis dopo la tragedia del Conte 1? Masochismo?

Ecco perché diciamo si salvi chi può, insomma fatevi consigliare qualcosa per evitare legalmente la spennatura che vorrebbero fare sui patrimoni messi in piedi non solo col sudore ma pagando fior fior di tasse, specialmente quelli immobiliari. Fatevi suggerire cosa fare per impedire legalmente e in modo lecito ovviamnete che vi dissanguino bene bene, perché questo vuole fare il governo che il centrodestra ha deciso di appoggiare. Che vergogna, siamo in mano ad un Governo di incapaci, incoscienti e ignoranti e ad una opposizione che lo sostiene, roba da matti. Date retta, si salvi chi può: chi ha tempo non perda tempo. Winston Churchill diceva che i comunisti quando partono non sanno dove vanno, quando arrivano non sanno dove sono, ma tutto quello che fanno lo fanno coi soldi di chi lavora al posto loro.