Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, esegue il tampone e, invece di mettersi in isolamento in attesa del risultato, si presenta in Consiglio dei ministri. Si trova lì quando la avvertono che il suo tampone al Covid-19 è risultato positivo.

Stiamo parlando della stessa Lamorgese che ha deciso di mettere in campo 70mila uomini e donne delle Forze dell’ordine, droni e videocamere per far rispettare ai cittadini “le regole”?

Ci sarebbe da ridere, ma purtroppo viene da piangere.

(*) Nella foto in basso l’avvocato ed esperto di economia e finanza, Renato Siniscalchi.