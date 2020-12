Andare a votare, il problema degli italiani è l’attuale Governo Pd

Piacere o meno, il Governo britannico dell’eletto Boris Johnson ha approvato per primo il vaccino Pfizer/BioNTech e ha cominciato la campagna di vaccinazione. Brexit o non Brexit, e, oggettivamente grazie a Brexit, cioè senza l’attuale Europa franco-tedesca, gli inglesi non solo hanno il vaccino ma lo distribuiscono. Nell’Europa franco-tedesca, nell’Europa attuale sbagliata, dove è mai il vaccino? C’è uno stretto collegamento tra il non essere mai stato eletto da nessuno degli italiani, Giuseppe Conte, le sue false promesse e bugie contro gli italiani – l’incostituzionalità in cui si trova oggi l’Italia – e l’assenza di disponibilità di un vaccino anti-Covid cinese. Si guardi all’ennesima privazione di diritti e delle libertà degli italiani, si constati l’avere ancora bypassato e ignorato il Parlamento italiano. Si guardi al proclama “sudamericano” con il personale annuncio via tv delle misure liberticide, al posto della loro regolamentare e legittima presentazione alle Camere, dentro il Parlamento italiano, come previsto e stabilito dalla nostra Costituzione italiana. Non decide più il Parlamento ma uno solo, per di più mai eletto da nessuno degli italiani, con provvedimenti personali pseudo-amministrativi (Dpcm).

Gli ineletti al potere fattisi potere assoluto con i Governi della vergogna targati Partito Democratico contro gli italiani, contro i nostri diritti fondamentali di libertà (e di voto). I comunisti al potere – al Governo mai eletti dagli italiani – tassano e chiudono tutto, abbattono democrazia ed italiani tutti, cancellano libertà e Costituzione italiana, per mantenere in vita il Governo della – loro – vergogna Pd/Cinque Stelle (i Cinque Stelle sono comunisti al quadrato, vogliono la miseria per tutti tranne che per se stessi incollati alle poltrone pubbliche stipendiate da noi tutti). Il “ricatto” è: ci sono stati morti. Ma, oltre i conti sul numero che non tornano, a chi li si deve imputare stavolta? I ristoranti sono stati chiusi alle 18, le attività commerciali e le palestre sono state serrate, le scuole a intermittenza e la movida perseguitate e sconfitte, a chi li si deve se non alla incapacità ed alla mala gestio, alla totale incompetenza di questi beceri comunisti al Governo, all’ineletto Conte (e a Sergio Mattarella)? Il “modello italiano” comunista è proprio questo: l’Italia dei Governi ineletti della vergogna Pd (Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, adesso Conte bis) ha massimizzato le perdite di vite umane al pari dei disastri e danni economici, massimizzati anch’essi ed ormai definitivi, irrecuperabili.

E, poi, (ed ecco che i conti sul numero dei morti non quadrano), se, come è di fatto, continua a scendere il numero dei ricoveri e delle terapie intensive, come è possibile che si registrino ancora “record” di decessi? Il “gioco” sconcio e sporco degli attuali comunisti ineletti al Governo della vergogna Pd è fare leva su una contabilità dolosamente errata per alimentare il senso di colpa degli italiani e privarli senza troppe resistenze della loro libertà. Gli scellerati dicono “come pensare a festeggiare il Natale mentre muoiono mille persone al giorno?”. Mentre, la realtà vera, è che “mentre da noi tutti coloro che muoiono e risultano positivi al tampone vengono classificati come decessi per virus cinese Covid, non è così in tutti gli altri Paesi”. Facciamo un calcolo macabro ma della serva, cioè realistico. Se nelle ultime ventiquattro ore sono entrate duecentodiciassette (217) persone in terapia intensiva, ma il saldo giornaliero è negativo di diciannove (19), vorrà dire che dalla terapia intensiva sono uscite duecentotrentasei (236) persone. Anche ipotizzando che tutte ne siano uscite perché decedute, cosa di per sé assai improbabile, ne mancano ben settecentocinquantasette (757) per arrivare al bilancio totale di cui ci hanno riferito ieri di novecentonovantatré (993) deceduti. Purtroppo, molte persone anziane muoiono ancora prima di arrivare in terapia intensiva, ma non è verosimilmente possibile, anzi è oggettivamente impossibile che ciò succeda addirittura nell’ottanta per cento dei casi.

Alle informazioni sbagliate e manipolate per terrorizzare e mantenere lo stato repressivo liberticida si aggiunga il modus procedendi di Conte, cioè per annunci anticostituzionali in diretta tv, e non nella sede costituzionale regolare e legittima del Parlamento italiano, ed ecco che le restrizioni illiberali contro gli italiani, insieme alle invasioni degli immigrati senza controllo contro gli italiani, dispiegano il disegno comunista illiberale e dittatoriale in corso contro l’Italia. Gli italiani infatti hanno votato in maggioranza i decreti cosiddetti Salvini, che guarda caso oggi, in piena emergenza virus cinese Covid, con tutti gli italiani chiusi in casa, vengono smantellati da un Governo ineletto, contro la democrazia.

Di fatto, quindi, da una parte si chiudono gli italiani in casa – anche per Natale – mentre dall’altra si riaprono i porti agli immigrati clandestini irregolari – tra cui terroristi islamici – e ai loro traghettatori delinquenti. Il Parlamento italiano bypassato, di nuovo scavalcato, inesistente. Il centrodestra politico ha ciò che merita, visto che ha appena votato l’ultimo scostamento di bilancio mantenendo in vita questo Governo. Bisogna andare a votare ricordando che non si appoggia, né tantomeno si dà una mano a governi illiberali che arraffano contro Costituzione “pieni poteri” e che fanno strame delle libertà fondamentali degli italiani con illegittimi atti, calpestando la nostra Carta e il Parlamento. Il tutto sotto l’egida del presidente della Repubblica. Si vada a votare in Italia, in tutta fretta: altro che Covid. Il Covid dei comunisti consente loro di abusare, oltraggiare e cancellare i nostri diritti e libertà fondamentali, stabiliti e scritti nella nostra Costituzione.

Questi comunisti governano senza essere stati mai votati né eletti da nessuno degli italiani, bypassano il Parlamento, tassano gli italiani stremati e chi produce ancora qualcosa in Italia, cancellano la Costituzione e tutti i nostri diritti e libertà fondamentali, terrorizzano per strumentalizzare e per mantenere la poltrona. Mandiamoli a casa! L’Italia deve votare, per riappropriarsi della propria democrazia è stato di diritto, ed anche per cambiare il capo dello Stato che deve essere un presidente non comunista ma liberale di centrodestra, corrispondente cioè alla maggioranza degli italiani. Andiamo a votare. Mettiamo Mattarella nella condizione, obbligata, di fare il suo mestiere e cioè di sciogliere le Camere e portare gli italiani a votare. Si ricordi che, andando avanti nel disastro politico, economico e sociale dell’attuale Governo, una volta finito il virus cinese Covid (prima o poi arriverà il vaccino e finirà), ci sarà sempre qualcos’altro, vuoi l’ecologia, o la salute pubblica, o le diseguaglianze, o qualche altra “scusa”. L’obiettivo comunista sarà sempre lo stesso: entrare in casa nostra, limitare e abbattere la nostra libertà, i nostri diritti. Spennarci, tassandoci per farci vivere nel terrore e dentro il loro odio ideologico comunista. Oggi non c’è l’emergenza Covid in Italia, c’è l’emergenza di liberarci dai comunisti.