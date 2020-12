Il Paese va a picco, Conte

È palese che le idee del premier Giuseppe Conte vanno e vengono secondo l’interesse del momento; nei suoi progetti parla di miliardi di euro per la sanità e poi scopri che ci vuole mettere una cifra irrisoria; parla di sanità ed incute terrore lanciando la paura di possibili terze ondate di pandemia. L’avvocato del popolo, come amava definirsi, è risultato l’avvocato dei poteri occulti, gli fanno capire che dovrebbe andare e lui finge di non capire; vuole gestire, senza essere controllato da nessuno, il Recovery Fund. Un vero avvoltoio che di democratico non ha nulla. Insopportabile la tarantella che va avanti da giorni con Matteo Renzi.

Conte sta distruggendo il nostro Paese, la nostra economia, le nostre tradizioni, il futuro dei nostri figli e le opposizioni dove sono? Perché puntualmente non trovano quei pochi voti per non far passare queste nefandezze? Mistero.

La verità è che di noi, della gente comune, non frega niente a nessuno, questa la realtà. Ma ci vogliamo svegliare? Invece del Fondo Salva-Stati questo appare più un fondo che ti porta a fondo.