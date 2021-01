Il futuro del patriottismo in Ue e Usa, Meloni incontra Abascal

Oggi Giorgia Meloni sarà a Barcellona. Il presidente di Fratelli d’Italia e del partito dei Conservatori e Riformisti europei-Ecr Party interverrà a un’iniziativa organizzata dal presidente di Vox, Santiago Abascal, dal titolo: “Il futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti”, che sarà trasmessa in streaming alle ore 21.

La tavola rotonda, che vedrà in presenza Meloni e Abascal, sarà moderata dall’eurodeputato spagnolo di Vox Jorge Buxadé e si concentrerà sulla situazione politica attuale e la sfida affrontata dai partiti patriottici in Europa e in America. I lavori sono divisi in tre blocchi: Patriottismo contro globalismo - Il futuro del patriottismo in Europa - La crisi migratoria.

Parteciperanno oltre a Meloni e Abascal: Grover Norquist, presidente di Americans for Tax Reform e membro del Partito Repubblicano; Ted R. Bromund, membro della Heritage Foundation; Mattias Karlsson, esponente dei Democratici Svedesi e presidente del think tank Oikos, e José Antonio Kast, presidente del Partito Repubblicano del Cile. Il presidente Meloni sarà accompagnata dal capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

(*) L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube di Giorgia Meloni