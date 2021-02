La giungla non serve

Penso che nella storia della vita politica un punto così basso non sia mai stato toccato.

Questi personaggi felliniani che giocano a fare politica si stanno dimenando in modo ignobile nel tentativo di proporre ministri raffazzonati, senza competenze o addirittura già protagonisti in negativo in questo ultimo periodo.

Ma vogliono capire questi signori che ci stiamo giocando il destino della nazione in maniera definitiva?

Giuseppe Conte, che ancora insiste a volere la presidenza del Consiglio dopo tutto quello che ha fatto, vuole scegliere, inventare, promettere; insomma, non ha capito che i ministri li dovrebbe scegliere Sergio Mattarella, ovvero il presidente della Repubblica, e nel frattempo il Parlamento non lavora da due settimane. Che pena, che vergogna, che disservizio. Ma la crisi e la pandemia ci sono solo per noi cittadini mentre loro giocano al Monopoli. A questo punto, a che serve la politica? Me lo dicano i lettori, sicuramente più concreti e saggi di loro; ecco, potrebbe essere un sondaggio da proporre.