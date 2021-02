E meno male che diceva di avere i ministri migliori di tutti, restano appesi una quantità indefinita di decreti legge senza approvazione, soldi bloccati che non arrivano a chi dovrebbero.

Una situazione lunare, ovvero piena di buche, e ancora insistono a volersi sedere, vogliono gestire, incantare, governare; ecco, questa parola è diventata una droga e mentre continuano con questi balletti il Paese va a fondo. Non danno sostegno a Mario Draghi se non ottengono questo, se non ottengono quello, ma vogliono capire che ogni minuto che passa sono occasioni economiche che si perdono?

Già, ma a loro questo non interessa, hanno lasciato fermi, come s’è visto, una quantità infinita di decreti senza applicazione e dietro i decreti c’erano e ci sono le somme destinate ai ristori e ancora parlano e pretendono quando dovrebbero rispondere di tutto questo al Paese, altro che poltrone... Le poltrone per loro ormai sono a rotelle, come i banchi, in uscita.