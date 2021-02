Governo Draghi: nominati i sottosegretari

Il dato è tratto per il Governo di Mario Draghi. Sono stati nominati i sottosegretari, diciannove le donne. Il presidente del Consiglio ha dovuto cucire gli eventuali strappi, fino a quando la “trattativa” non è giunta a conclusione.

Il Consiglio dei ministri non è filato liscio come l’olio. A un certo punto è balzata l’ipotesi di uno slittamento al giorno dopo. Ma poi è giunta la cosiddetta chiusura del cerchio. Alla fine, 11 sottosegretari per il Movimento Cinque Stelle, nove per la Lega, sei per Forza Italia e Partito Democratico, due per Italia Viva, uno di Liberi e Uguali, uno del Centro Democratico, uno di più Europa, uno di Noi con L’Italia. Della squadra fa parte il capo della Polizia, Franco Gabrielli: per lui la delega ai Servizi segreti. Di seguito i nomi:

Presidenza del Consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento)

Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e Transizione digitale);

Vincenzo Amendola (Affari europei)

Giuseppe Moles (Informazione ed editoria)

Bruno Tabacci (Coordinamento della Politica economica)

Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni-viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli-viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin-viceministro

Alessandra Todde-viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova-viceministro

Alessandro Morelli-viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Salute

Pierpaolo Sileri

Andrea Costa