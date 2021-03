Elezioni amministrative verso il rinvio. A quando? Sicuramente dopo l’estate. Questo quanto trapelato nelle ultime ore. Nel novero, le Regionali in Calabria, le suppletive a Siena. Ma anche le tornate elettorali che interessano Roma, Napoli, Milano, Torino.

È atteso quindi il decreto-legge che, in definitiva, ratificherà lo slittamento (previsto tra settembre e ottobre). Allungare i tempi, ovviamente, non è una manna dal cielo per i partiti che – sondaggi alla mano – sono in rampa di lancio.

Nel dettaglio, per le Regionali in Calabria il decreto-legge deve essere varato entro metà mese, mentre per le Amministrative entro la fine di aprile. Da segnalare come eventuali rallentamenti del calendario, soprattutto per l’organizzazione dei seggi, andrebbero a toccare il settore della scuola, uno dei più colpiti durante la pandemia. Inoltre, lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quando annunciò il conferimento dell’incarico a Mario Draghi di formare un nuovo Governo, evidenziò il rischio epidemiologico di un ritorno al voto per primavera.