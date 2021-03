Il problema non è Zinga

Infierire non è elegante e il più delle volte si rivela del tutto inutile.

Non voto Pd e mi considero estraneo alle vicende che lo riguardano. Estraneo, però, non significa indifferente, visto che, comunque la si pensi, le sorti di quel partito incidono sulla politica e sul governo, il quale, quand’anche non ci interessassimo di lui, si interesserà di noi.

Dunque, le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti sono un fatto rilevante.

Altro e diverso discorso sono le critiche alla persona, che mi ricordano tanto gli sberleffi del 2013 a Bersani e le offese ad altri leader. Zingaretti, per come la vedo io, è un uomo di sinistra, che guida un partito di sinistra alleato di altri partiti di sinistra.

È la sinistra che mi provoca l’orticaria, non il suo portavoce pro tempore.