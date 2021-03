Il mistero delle Sardine

Non ci riesco. E dire che ce la metto proprio tutta, ma non capisco che cosa vogliono di preciso le Sardine: se hanno un progetto politico, economico, sociale, o qualche cosa che vagamente gli assomigli.

Non so se quello che dicono è farina del loro sacco, ovvero se è un prodotto di altri.

Non mi è chiaro chi rappresentano, ammesso che rappresentino qualcuno.

Non comprendo, infine, a chi si rivolgono: se al Partito Democratico, ovvero ad una sinistra delle idee, di cui non è traccia in rerum natura.

Però è possibile che a quelli di Repubblica siano graditi e penso che questo dovrebbe essere sufficiente.

Le Sardine sono espressione del politicamente corretto e, dunque, piacciono a tutti. Che, poi, nessuno se li fili è del tutto irrilevante.