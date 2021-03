Luiss School of Government: imparare la politica in streaming

L’emergenza Coronavirus ha reso ancora più evidente l’importanza di una gestione efficiente della cosa pubblica. Il superamento della crisi sanitaria e il rilancio del nostro Paese dipenderanno proprio dalla capacità della classe dirigente di rispondere alle sfide del presente e di cogliere le opportunità del futuro, come i fondi del Next Generation Eu. È anche per queste ragioni che la School of Government della Luiss, diretta dal professor Giovanni Orsina, lancia la seconda edizione del “Corso Executive in Governo”, il primo corso di formazione in Italia che consente di acquisire in streaming le competenze necessarie a svolgere al meglio incarichi politici, amministrativi e di governo della cosa pubblica, attraverso un approccio didattico multidisciplinare fortemente orientato all’applicazione pratica.

Il corso è concepito per consentire una partecipazione costante e flessibile a figure professionali che già operino – o intendano operare – negli Enti locali (sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali) e nelle istituzioni e organizzazioni pubbliche e private di livello nazionale (parlamentari, dipendenti e dirigenti di Pubblica amministrazione, istituzioni, partiti, organizzazioni di interessi), e che abbiano intenzione di consolidare il proprio curriculum e le proprie competenze nel settore, anche nell’ottica di un avanzamento di carriera.

Il corso consente di acquisire conoscenze avanzate nei principali settori dell’attività di governo, con un approccio finalizzato all’applicazione pratica nel campo dell’Amministrazione pubblica nazionale e locale: diritto pubblico e amministrativo, storia politica e drafting legislativo, tecniche di bilancio e contabilità e open government, diritto degli enti locali e studi elettorali. Dopo il successo dello scorso anno, il corso ha rinnovato la propria offerta didattica con due nuovi moduli, “Comunicazione e marketing istituzionale”, affidato a Francesco Giorgino, e “Management delle Pubbliche amministrazioni”, insegnato dal consigliere Luigi Fiorentino.

“Il futuro dell’Italia, probabilmente per decenni, dipenderà da come il Paese uscirà dalla pandemia – dichiara il professor Giovanni Orsina, direttore del Corso Executive in Governo e della Luiss School of Government – e gli investimenti post-pandemici saranno in larga misura affidati a strutture pubbliche. Questo rende il problema della qualità del ceto dirigente pubblico ancora più importante e urgente di quanto non sia di norma. Senza esagerazioni, possiamo dire che questa al momento è la priorità italiana. Col Corso Executive in Governo la Luiss School of Government intende dare un contributo importante alla formazione di politici e amministratori pubblici, utilizzando metodi didattici innovativi e proponendo corsi appoggiati a un robusto retroterra teorico ma fortemente orientati alla pratica, affidati a docenti di grandissima esperienza e capacità”.

Il corso si terrà da maggio 2021 a febbraio 2022 in streaming. Sono previste due sessioni in presenza a Roma, che si svolgeranno se compatibili con la situazione sanitaria generale. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 15 aprile 2021. Per maggiori informazioni visitare il sito della Luiss School of Government o contattare la segreteria (sog@luiss.it, telefono 06/85225065-52).