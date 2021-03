La disperazione delle Sardine

Ora si sentono senza punti di riferimento e in un momento come questo e contro ogni logica anti-Covid si presentano con sacchi a pelo e così via per manifestare e aumentare la confusione che regna sovrana nel Partito Democratico creando imbarazzo, contestazione e un quesito: ma da dove sono sbucati? Chi li ha fatti passare tra regioni, chi li ha commissionati, erano spariti, senza voce, inermi; ora all’improvviso riappaiono, urlano, strepitano, contestano. Ma che credibilità possono avere questi movimenti di massa organizzati a comando?

È un’Italia sempre più divisa che persegue obiettivi personali mai organici agli interessi socialmente utili.

Oggi si combatte per i vaccini contro la sma che riguardano i bambini sopra i sei mesi, le case farmaceutiche si arroccano su prezzi esorbitanti; i vaccini per il Covid non ci sono e le sardine manifestano, ma diamogli l’importanza che meritano, cioè nessuna.