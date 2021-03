Covid e nuove misure: i passi del Governo

“Scongiurare un nuovo lockdown, che potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia”. Allo stesso tempo è necessaria “una decisione ponderata per quanto riguarda i divieti per i cittadini e le chiusure per le aziende”, oltre a “garantire risarcimenti adeguati e veloci per gli imprenditori che si vedranno obbligati a fermare le loro attività”. Queste le parole di Silvio Berlusconi mentre c’è attesa per il Consiglio dei ministri di domani, in vista delle nuove regole da mettere in campo per affrontare la fase pandemica.

Secondo i boatos, si procederà con un decreto-legge. Il dibattito nel governo, al momento, vede due fronti, tra chi vorrebbe una stretta decisa e chi, invece, ritiene necessario dare respiro ad attività ed esercizi commerciali. Matteo Salvini, a tal proposito, ha sottolineato: “Come ormai sostengono molti medici, il Comitato tecnico scientifico e il sottosegretario Pierpaolo Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto”. E poi: “Nei weekend non servono più chiusure ma più controlli”.

Roberto Speranza, ministro della Salute, da par sua ha spiegato: “La curva è in crescita e le varianti fanno correre il virus più velocemente”. Il ministro, peraltro, aspetterà i nuovi numeri perché “le decisioni devono essere sostenute da dati il più possibile aggiornati”. Infine ha ricordato che “davanti a noi abbiamo settimane non semplici”.