“Per Roma Capitale” segue l’approdo nella Prima Commissione permanente (Affari costituzionali) della modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di ordinamento e poteri della città di Roma Capitale della Repubblica. Il ruolo di Virgilio, nel nostro seguire l’iter della legge per Roma Capitale, lo svolge Pier Ernesto Irmici, coordinatore di Forza Italia nella “Consulta per Roma Capitale”. Ospite di questa puntata è l’onorevole Paolo Barelli, deputato di Forza Italia, e primo firmatario di questa legge che permetterà a Roma di avere uno statuto come Parigi, Berlino, Londra e tutte le capitali del pianeta. Una speciale autonomia statuaria, amministrativa e finanziaria, ma nei limiti stabiliti dalla Costituzione.