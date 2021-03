L’Ema (Agenzia europea per i medicinali) terrà oggi alle 14 una conferenza stampa. A renderlo noto è la Commissione dell’Unione europea, che presterà la piattaforma internet per trasmetterla sul web. Al centro della discussione il vaccino Astrazeneca. Nel nostro Paese l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) in un comunicato divulgato ieri ha spiegato di aver deciso di “estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali), il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale”. E ancora: “Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. Aifa renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”.

Nel frattempo Roberto Speranza, ministro della Salute, nel corso dell’evento “Online Talk Sanità-Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia”, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, ha commentato: “Chi ha fatto già il vaccino Astrazeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l’arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili”. Non solo: “La decisione di sospendere Astrazeneca è di natura precauzionale ed è emersa dopo una valutazione dell’Istituto tedesco per i vaccini. C’è stato un confronto tra i ministri della Salute: ora i Governi attendono il giudizio Ema e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione, per consentirci di riprendere la vaccinazione”.

Anche la Svezia ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca, come peraltro accaduto in Lettonia. Olivier Véran, ministro della Salute francese, dal canto suo ha affermato che i concittadini che si sono vaccinati con Astrazeneca “non sono in pericolo”. Per Boris Johnson, premier britannico, il vaccino Astrazeneca è “sicuro” ed “estremamente” efficace. In Venezuela, invece, il governo non autorizzerà l’utilizzo di Astrazeneca mentre in Thailandia, stamani, il primo ministro ha ricevuto la prima dose del farmaco.