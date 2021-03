Blocco licenziamenti fino a ottobre per chi non ha Cig

Per chi non ha ammortizzatori sociali (la Cassa integrazione, per esempio) è previsto lo stop dei licenziamenti fino a ottobre. Per chi invece ne dispone, il blocco è fino a giugno.

A riferirlo è stato Andrea Orlando, ministro del Lavoro. Intervistato da Radio anch’io, ha detto che entro marzo e aprile potrebbe essere ratificato il documento sugli ammortizzatori sociali. Il Governo, secondo quanto riferito, sta lavorando nell’ottica di ampliare la platea del reddito di emergenza, modificando i requisiti per l’accesso alla misura.

Il ministro Orlando, sulla propria pagina Facebook, ha commentato: “Per un’analisi franca della situazione attuale dobbiamo ricordare che è grazie a strumenti come il Reddito di cittadinanza e il Reddito di emergenza, oltre alle azioni per tutelare i posti di lavoro, che la crisi sanitaria, diventata crisi economica, non si è trasformata in modo ancora più drammatico in crisi sociale”.

“Dobbiamo quindi pensare alla manutenzione e all’adattamento di questi strumenti – ha aggiunto – accanto al quale individuarne di nuovi a partire già dal Decreto Sostegno, per far fronte in modo rapido e in via emergenziale al processo di impoverimento del ceto medio. Di questo ho parlato intervenendo in audizione alle Commissioni lavoro e Affari sociali della Camera dei deputati”.