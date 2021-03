Sondaggi: Lega primo partito

Lega primo partito, Fratelli d’Italia e Movimento Cinque Stelle appaiati al 17 per cento. Questo è quanto emerso dal sondaggio realizzato da Swg sulle intenzioni di voto degli italiani.

Per la Lega un 24,2 per cento, a seguire il Partito Democratico con il 17,4 per cento. Forza Italia, secondo l’indagine demoscopica, otterrebbe il 6,5 per cento mentre Azione avrebbe il 3,2 per cento.

Tra gli altri, Italia Viva al 2,2 per cento e Più Europa al 2 per cento. Sinistra Italiana è al 2,8 per cento e i Verdi all’1,9 per cento.