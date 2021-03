Nuovo appuntamento con Ruggiero Capone e Pier Ernesto Irmici, (coordinatore della Consulta di Forza Italia per Roma Capitale). In studio, a commentare i lavori della Commissione permanente Affari costituzionali per la modifica dell’articolo 114 della Costituzione, Luigi Compagna (professore Emerito di Storia delle Dottrine politiche all’Università Luiss di Roma), autore dell’introduzione del libro pubblicato dalla collana “Orme della Libertà”, edizioni “Il Papavero”, che ripropone due importanti discorsi di Camillo Benso Conte di Cavour su Roma Capitale.