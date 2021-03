Quando ho pubblicato il libro “La nostra Europa. Amiamo l’Europa, odiamo l’Europa franco-tedesca” non avevo dubbi su come non funzionasse questa Europa, l’attuale Europa franco-tedesca. Inetta, e sbagliata. Nel libro, infatti, suggerisco come riformare. E da che parte debba stare il nostro Paese.

Anche i più scettici, oggi, non possono non vedere la grandezza di uno dei pochi leader del presente: Donald Trump. “The Donald” ha investito contro il virus cinese – Covid-19 – venti miliardi di dollari, selezionando e scegliendo il vaccino ed un generale, per la sua distribuzione. Quindi, in Italia, con Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica ed a capo del Csm (Consiglio superiore della magistratura), con i governi mai eletti dagli italiani, si è scelto di mettere in ginocchio gli italiani, dopo averli rinchiusi a casa piuttosto che mettere in pratica ciò che via Twitter, semplicemente quanto utilmente, è stato avanzato e suggerito da Trump. Come “premio” per il generoso comportamento, Twitter ha eliminato e cancellato l’account di Trump.

Oggi il presidente Joe Biden è più trumpiano di Trump, dato che sbandiera e si sbraccia goffamente per l’America first sui vaccini. La Gran Bretagna di Boris Johnson, grazie alla Brexit, ha vaccinato quasi tutti gli inglesi. L’Australia e la Nuova Zelanda hanno fermato il contagio, senza bloccare le loro economie in continui lockdown. Israele di Benjamin Netanyahu ha vaccinato tutti gli israeliani. L’Europa di Ursula von der Leyen, cioè l’Europa di Angela Merkel e a giro di posta di Emmanuel Macron, è ancora lì che chiude tutto, non riuscendo a vaccinare nessuno. Siamo stati tutti chiusi in casa da governi non eletti, all’interno di una Europa franco-tedesca ancora più inetta.

Quando dicevo che l’Italia avrebbe dovuto votare e, dotata di governi eletti dagli italiani, porsi nell’asse economico-geopolitico con gli Stati Uniti di Trump e il Regno Unito, non solo avevo ragione. Grazie a quella strategia politica ed economica, infatti, avremmo avuto un destino migliore e diverso dall’attuale. Gli italiani sanno chi ringraziare, ovvero quelli che hanno impedito, così come impediscono ed ostacolano, il voto elettorale. Solo votando si passa oltre: ci si dota di vaccino e ci si vaccina, si rinasce e si prova a riprenderci. Altrimenti, stiamo come stiamo. Vedete voi.