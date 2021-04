Copasir: FdI minaccia l’Aventino

Sale la temperatura in Parlamento. E la primavera non c’entra nulla. Il tema riguarda il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), questione che ha toccato un nervo scoperto pure nel centrodestra, dove Fratelli d’Italia ha chiesto la presidenza del Comitato. La maggioranza, però, al momento ha preso tempo.

Oggi alle 14 – dopo quasi tre mesi – ci sarà la riunione del Copasir. Quasi sicuramente FdI non ci sarà, anche se fino a ieri in tarda serata il partito ha discusso del punto. Non è esclusa, quindi, l’ipotesi Aventino. Il motivo? Nel mirino è finito Raffaele Volpi, presidente leghista della commissione. Fratelli D’Italia attendeva da lui le dimissioni, così un esponente in quota Giorgia Meloni avrebbe potuto colmare il posto lasciato vuoto.

Igor Iezzi, della Lega, non ha digerito la scelta di FdI: “Siamo stati costretti da qualcuno a parlare di poltrone”. Non solo: Riccardo Molinari ha rimarcato un concetto, ossia “se i presidenti di Camera e Senato hanno valutato che l’organismo sia legittimo e funzionante così, non c’è altro da aggiungere”.

Non ha usato mezzi termini, invece, Daniela Santanchè: “Non esiste in alcun altro Paese occidentale una situazione del genere”.