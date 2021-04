“Le fake news su Bettino Craxi” è un libro di Nicola Scalzini e Roberto Giuliano: il primo economista ed il secondo sociologo, entrambi hanno dimostrato come un combinato disposto mediatico-giudiziario sia stato funzionale a screditare la politica italiana prima di “Tangentopoli”, quindi a promuovere una classe dirigente davvero poco patriottica.

Ruggiero Capone ha intervistato gli autori del volume (edito da Solfanelli) insieme a Stefania Craxi (vicepresidente Commissione Esteri del Senato, nonché figlia del compianto premier italiano). Stefania Craxi ha così spiegato come Bettino sia stato vittima di una congiura internazionale, agevolata anche da coloro che si riunirono sullo yacht Britannia: una congiura non solo verso l’uomo politico, ma anche verso l’Italia e gli italiani (come lo stesso Bettino ebbe a ribadire in una videointervista da Hammamet).

Le parole di Stefania Craxi a “L’Opinione” tentano di ristabilire la verità, per quasi trent’anni ignorata da una certa stampa compiacente col nuovo corso. Quella narrazione che Scalzini e Giuliano hanno dimostrato volutamente deviata per volere di certi poteri finanziari internazionali. Ma Bettino Craxi, come ha ben sottolineato la figlia Stefania, reputava rispondere al popolo e non agli speculatori finanziari. Dalle interviste emerge il carattere dell’uomo, patriota e stratega arci-italiano… il socialista tricolore.