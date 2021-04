Lacrime e sangue. E l’Associazione Rousseau paga dazio. Senza un euro in cassa è costretta a mandare tutti in cassa integrazione. Un finale amarissimo per la creatura di Gianroberto Casaleggio, che attraverso un dettagliato comunicato spiega i perché e i percome di un fallimento conclamato. Sì, poi è spiegato anche che ci sarà il modo di rialzarsi dalla piattaforma. Quando? Con chi? Ma soprattutto, perché?