Ad oggi è l'unico vero candidato a sindaco della Capitale. Andrea Bernaudo, presidente dei “Liberisti Italiani”, parla negli studi de “L’Opinione Tv” con il nostro direttore Andrea Mancia, sottolineando come le forze che hanno preteso di affermare le libertà economiche e difendere i ceti produttivi sono state ferme e, dichiara: “Mettere in crisi i ceti produttivi significa mettere in crisi l’intero Paese”. Soltanto una spinta liberista può cambiare il corso delle cose.