In questa puntata di “Per Roma Capitale” vengono esaminate le polemiche scaturite dall’intervento del giurista Sabino Cassese in Commissione Affari costituzionali. Ruggiero Capone intervista Marco Ravaglioli, giornalista e presidente dell’associazione “Per Roma”. Ravaglioli analizza l’audizione di giovedì scorso in Commissione Affari costituzionali di Cassese: quest’ultimo in sostanza boccia tutte le proposte presentate, offrendo come alternativa la sua proposta non esplicitata in commissione, ma desumibile da uno scritto del giurista pubblicato l’1 settembre 2017 dal Corriere della Sera.

Ravaglioli spiega la provocazione di Cassese, ovvero che tra figure elette e nominate si verrebbero a creare delle conflittualità. Quindi il presidente di “Per Roma” ricorda il convegno di Forza Italia del 21 aprile (Natale di Roma) in cui è emersa una volontà condivisa tra le diverse forze politiche per dare poteri speciali a Roma Capitale.