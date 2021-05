“Per Roma Capitale” spiega perché il ministro Mariastella Gelmini abbia voluto istituire la Commissione ministeriale di studio e proposta per il prossimo Giubileo e per Roma Capitale. Pier Ernesto Irmici (coordinatore della Consulta “Roma Capitale” di Forza Italia) spiega che “il fine è portare a compimento l’articolo 114 della Costituzione, istituendo la Regione di Roma Capitale. Intanto in Commissione Affari costituzionali è stato audito Walter Tocci del Partito Democratico, che si è detto favorevole all’istituzione della regione della Capitale ma, siccome la revisione costituzionale richiede tempi lunghi, Tocci parteggia per la legge ordinaria: una riforma propedeutica all’istituzione della Regione di Roma Capitale. Ecco perché Ruggiero Capone ha ascoltato il già sindaco di Roma, Pietro Giubilo.

Durante l’intervista Giubilo ha raccontato la sua esperienza di sindaco, che ha operato in una Capitale con la limitatezza dei poteri di qualsiasi Comune italiano. Giubilo ha anche valutato i lavori della Commissione Affari costituzionali della Camera. Giubilo è persona di forte esperienza politica, basti rammentare che è stato il segretario romano della Democrazia Cristiana.