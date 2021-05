Draghi: “La strategia è vaccinare e osservare le regole”

“La strategia è la vaccinazione che ha considerevolmente migliorato la situazione e l’osservanza delle regole, dei protocolli di distanziamento, delle mascherine e tutto quello che abbiamo imparato a fare in questo anno e mezzo”. Così Mario Draghi, presidente del Consiglio, a margine del vertice sull’Africa a Parigi.

E ancora: “L’Europa e gli Stati Uniti hanno risposto alle devastazioni della pandemia attraverso finanziamenti per riparare le economie, finanziamenti per costruire il futuro, tutto con una grande solidarietà e soprattutto garantendo accesso alla vaccinazione per tutti. In Africa non c’è nulla di tutto questo”.

Per Draghi “quello che questo summit ha voluto fare” è “cominciare a organizzare risposte per l’Africa come è stato fatto per l’Europa e gli Stati Uniti. Dovrà essere una risposta mondiale e qui le varie proposte sono state discusse. Queste proposte verranno presentate al G20, noi le sosteniamo non solo all'interno del G20, ma in tutte le istituzioni multilaterali, come l’organizzazione della Banca mondiale per i Paesi più poveri. Le proposte – ha terminato – vanno dalla distribuzione dei diritti speciali di prelievo alla ristrutturazione dei debiti, che è molto importante”.

Il green pass

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha firmato il decreto-legge sulle riaperture. Tra le cose da segnalare, c’è la “certificazione verde Covid-19”. Secondo quanto evidenziato, la validità è di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.