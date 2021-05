Copasir: Volpi si dimette da presidente

La vicenda Copasir ha aggiunto un nuovo capitolo: il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno presentato le loro dimissioni come componenti del Comitato per la sicurezza della Repubblica. Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato: “Il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno lasciato l’incarico nel Copasir. Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro Comitato”. Poi “noi più di questo non possiamo fare” e anche “i presidenti delle Camere avevano detto che si poteva continuare così, ma noi siamo concreti, badiamo alla sostanza, più che alla forma”.

“I componenti della Lega – hanno fatto sapere dal partito del Capitano – non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato, al fine di consentire ai presidenti di Senato e Camera le conseguenti valutazioni, riconfermando che gli stessi presidenti avevano dichiarato completamente legittima sia la composizione del Comitato sia la sua presidenza”.

Sempre in una nota è stato puntualizzato: “La Lega non ritiene di dover inficiare organi istituzionali per questioni politiche o ancor di più per dispute interne a dei “non partiti” di cui non si capisce nemmeno chi sia il capo politico”. C’è dell’altro: “I componenti della Lega sono anche certi che il Comitato con l’attuale presidenza abbia svolto un ottimo lavoro al servizio del Paese, fatto per altro riconosciuto a tutti i livelli istituzionali”.

“Nella certezza di questo dato di fatto e del contributo dato all’Italia in uno degli anni più difficili della sua storia sorge persino il dubbio che la presidenza di Raffaele Volpi abbia infastidito e disturbato qualcuno – è evidenziato – attendiamo quindi immediate determinazioni politiche da parte di chi, negli ultimi mesi, ha cercato di delegittimare il prezioso lavoro del Copasir”.