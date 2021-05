Pnrr, Fedriga: “Coinvolgere Regioni ed Enti locali”

Un coinvolgimento dei territori per velocizzare le spese del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). È questo, in sintesi, il pensiero di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, intervenuto in audizione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

“Sul Next generation Eu – ha detto Fedriga – è fondamentale la partecipazione dei territori nella messa in campo del Pnrr: solo coinvolgendo direttamente Regioni ed Enti locali riusciremo a velocizzare le procedure di spesa per la realizzazione di ingentissimi investimenti, visti anche ristrettissimi tempi previsti dalle regole europee. Il massimo della sinergia nella programmazione dei fondi europei 2021 va messa in campo, perché i fondi del Pnrr, i fondi europei, regionali e nazionali, devono integrarsi, non sovrapporsi”.

Sempre Fedriga ha sottolineato che “il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali è fondamentale”. Su tale aspetto ha ricordato: “Abbiamo già fatto partire tavoli tecnici tra ministeri e Conferenza delle Regioni per addivenire a soluzioni che siano attuabili, concrete e rapide”. E poi: “L’attuale situazione e le sfide future richiedono inequivocabilmente il consolidamento di un perfetto equilibrio, di un bilanciamento delle competenze dello Stato e quello delle Regioni. Dobbiamo puntare a costruire questo bilanciamento, nel principio della leale collaborazione”.

In parole povere, Massimiliano Fedriga ha rimarcato che “come Conferenza non vogliamo soltanto essere a disposizione, ma vorremmo essere protagonisti perché solo con un ottimo funzionamento di Governo, Regioni ed Enti locali saremo in grado di dare le risposte che meritano i cittadini. Se si alimenta uno scontro, quasi esclusivamente strumentale, si rischia di danneggiare non solo le istituzioni ma i diritti fondamentali che dobbiamo garantire ai cittadini di questo Paese”.