Nella nuova puntata di “Per Roma Capitale” ascoltiamo le audizioni in Commissione Permanente Affari costituzionali della scorsa settimana con gli interventi di Giuseppe Roscioli presidente di Federalberghi Roma e del sindaco Virginia Raggi che si dichiara favorevole ad entrambe le proposte, sia quella di legge costituzionale che quella di legge ordinaria per questioni soprattutto di tempo.