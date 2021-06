La manina responsabile del grottesco errore che ci ha, ancora una volta, ridicolizzati davanti al mondo intero non è, ovviamente, quella di Virginia Raggi. Ma il conto lo deve pagare lei.

Possibile che nessuno, tra i molti che hanno contribuito a progettare, disegnare, scolpire, lucidare quella targa si sia accorto di nulla? La verità è che tutti – nessuno escluso – se ne sono allegramente fregati. La mancanza di responsabilità – chi paga mai, soprattutto nella Pubblica amministrazione, il fio dei guai combinati? – porta esattamente a questo: a Carlo Azelio Ciampi.

I grillini volevano cambiare il mondo e non sono stati in grado di evitare gli errori di ortografia. Sono curioso di conoscere i pensieri che hanno attraversato la mente del capo dello Stato. Vi dico i miei: pensate a come spenderanno i soldi del Recovery. E ricordatevi che dovremo restituirli.