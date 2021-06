Torna “Per Roma Capitale” dopo lo stop della scorsa settimana per problemi tecnici (ci scusiamo ancora con il nostro pubblico). Ruggiero Capone insieme a Pier Ernesto Irmici, coordinatore della Consulta “Roma Capitale” di Forza Italia seguono le audizioni in Commissione Affari costituzionali. Questa volta ascoltiamo Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.