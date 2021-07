L’Europa sbagliata contro il governo eletto di Orbán

Ecco cosa è questa Europa, l’attuale Europa di Ursula von der Leyen. Stavolta ha preso come “scusa” la falsa omofobia ungherese per togliere e regolare i conti contro Viktor Orbán. In pratica adesso questa Europa fa da censore dei costumi e per togliere di mezzo il governo a lei sgradito – eletto dagli ungheresi – di Orbán, lo attacca frontalmente sugli omosessuali servendosi peraltro, tra i primi firmatari, di un laburista gay che ha mostrato in pubblico per vendetta le foto hard del suo ex amante nudo, ma soprattutto negando all’Ungheria di Orbán i soldi europei. Se non è “rieducazione” morale coatta mediante sottrazione arbitraria di soldi europei, altro non si riesce davvero ad immaginare. Più che un’Unione, è un direttorio/riformatorio in cui chi non la pensa manifestamente come lei, è destinato a essere abbattuto. Più con le cattive che con le buone.

Questa Europa è il trionfo del moralismo imposto, una sorta di integralismo al contrario, in cui se non sei pro universo Lgbt, ti viene imposto di cambiare governo perché non avrai i soldi europei che ti spettano. La falsa rieducazione a forza di bastonate, pardon, a forza di negazione di soldi.

Dopo la Brexit l’attuale Europa franco-tedesca di Merkel/Macron – cui si è gioiosamente unito il nostro Mario Draghi – è una camicia di forza destinata ad attorcigliarsi su se stessa e a soccombere malamente. Sarà un brutto destino quello che abbatterà la nostra fessa Europa. Purtroppo è solo questione di (poco) tempo. Impossibile rinsavisca. È troppo incistata nell’errore e nello sbaglio, nella volontaria caparbia e falsa interpretazione sbagliata dei trattati e delle regole a fondamento dellEuropa. Della nostra Europa.

Occhio Draghi perché, come si dice, chi la fa l’aspetti. Passata l’era Draghi, l’Italia cadrà come la Grecia, come l’Ungheria adesso, sotto i pretestuosi colpi di una “ragione” sbagliata inferti da questa Europa sbagliata.

C’è solo da sperare che, redivivo il vero vincitore delle elezioni americane Donald Trump e sotterrato nella indifferenza Joe Biden, dagli Stati Uniti si levi un nuovo movimento di pietà verso gli europei, e gli Stati Uniti vengano ancora una volta a salvarci. Per oggi, con questa Europa sbagliata, mala tempora currunt.