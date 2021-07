“Buona parola a tutti” incontra nuovamente Alberto Contri. Questa volta il docente di Comunicazione sociale all’Università Iulm di Milano racconta la sua audizione sulla Legge Zan in Parlamento. Poi entra anche nel merito dell’incontro, per approfondimenti in materia (insieme a giuristi, filosofi ed autorevoli esponenti della cultura femminista), a cui ha partecipato in Senato. Ruggiero Capone intervista Contri sulla tormentata e tortuosa legge contro l’omotransfobia, criticata dal mondo femminista e, negli ultimi giorni, ritenuta non votabile anche da Matteo Renzi.