“Cinavirus”, tra realtà è disinformazione

“Cinavirus tra realtà e disinformazione: La pandemia e la strategia mediatica della Repubblica popolare cinese in Italia”.

Questo il titolo dell’evento organizzato dalla Fondazione Italia Protagonista e dal Comitato Globale per lo Stato di Diritto-Marco Pannella, che si terrà nella sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica domani alle 10.

L’incontro, moderato dalla dottoressa Laura Harth del Comitato Globale per lo Stato di Diritto-Marco Pannella, vedrà gli interventi del senatore Maurizio Gasparri, del professor Mariano Bizzarri, direttore del laboratorio di Biologia dei Sistemi Sapienza Università di Roma, del dottor Francesco Zambon ex funzionario Oms, dei giornalisti Paolo Liguori e Alessandro Sansoni, del professor Stefano Pelaggi della Italy-Taiwan Scientific Exchange Association e le conclusioni dell’ambasciatore Giulio Terzi, presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto-Marco Pannella.

L’evento partirà dalle inchieste giornalistiche, paper ed esperimenti scientifici che hanno messo in dubbio la narrativa predominante sulle origini della pandemia di Covid-19. Saranno presentate nuove evidenze scientifiche che avvalorano la tesi dell’origine accidentale del virus, evidenziando anche come una complessa strategia mediatica ha attraversato il nostro Paese, negando a priori ogni possibile errore umano all’origine della pandemia.

L’opinione pubblica e parte delle istituzioni hanno assistito inermi alla propaganda della Repubblica popolare cinese che dalla firma del Mou (Memorandum of Understanding) sulla Nuova Via della Seta nel 2019 è diventata sempre più invasiva. La capacità organizzativa di Pechino di fronte all’emergenza Covid-19 è stata descritta come un modello per tutte le nazioni, mentre la Repubblica popolare cinese sembra essere diventata un riferimento per una significativa parte dello schieramento politico italiano.

Anche il silenzio di fronte alla persecuzione degli uiguri, la mancanza di una voce chiara e di fronte alle vicende di Hong Kong e le omissioni sugli attacchi agli asset strategici nazionali sono degli importanti segnali dei risultati della strategia di Pechino in Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Italia Protagonista e sul canale YouTube del Senato della Repubblica.