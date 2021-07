Cabina di regia: “Dal 5 agosto Green pass per ristoranti, cinema e palestre”

La cabina di regia governativa dà il via libera all’uso del Green pass. Per ottenere il Certificato verde basterà una sola dose di vaccino o il tampone negativo. Lo stato d’emergenza per il Covid sarà prorogato fino al 31 dicembre 2021. Il confronto, capitanato da Mario Draghi a Palazzo Chigi, ha prodotto un Decreto legge anti-Covid che sarà varato entro oggi dal Consiglio dei ministri ed entrerà in vigore dal 23 luglio. Il Green pass, invece, varrà dal 5 agosto. In modo tale che alcune Regioni (Sardegna, Sicilia, Lazio e Veneto) con i parametri attualmente in vigore non passino in zona gialla. Ma vediamo le misure in dettaglio.

BAR E RISTORANTI – A quanto pare, il Green pass dovrebbe essere richiesto al bar e al ristorante per sedersi, se la consumazione avverrà all’interno del locale. Non all’aperto, né al bancone.

PALESTRE, CINEMA, TEATRI E MUSEI – Per allenarsi in palestra, per andare al cinema o assistere a uno spettacolo teatrale o visitare una mostra o un museo sarà necessario il Green pass.

LA ZONA GIALLA – La diversità cromatica delle Regioni (tra la zona bianca e la zona gialla) sarà decisa in base alla percentuale di occupazione dei posti letto disponibili. L’indicazione è fissare il limite al 10 per cento per le terapie intensive e al 15 per cento per i reparti ordinari. Le Regioni avevano chiesto il 20 per cento di terapie intensive, il Comitato tecnico-scientifico puntava ad una soglia del 5 per cento. Il governo ha provato a mediare.

LA ZONA ARANCIONE – I criteri per passare in zona arancione sono fissate al 20 per cento di occupazione dei posti disponibili per le terapie intensive e al 30 per cento per le aree mediche.

LA ZONA ROSSA - La zona rossa scatta quando le terapie intensive sono piene più del 30 per cento e i reparti ordinari più del 40 per cento.

TRASPORTO E OBBLIGO VACCINALE FUORI DAL DL – Pare che l’accesso ai mezzi di trasporto non sia menzionato sul Decreto legge anti-Covid. In pratica, non dovrebbero esserci norme sull’uso del Green pass per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico locale come gli autobus, i tram e le metropolitane. Il tema è, al momento, rimandato. Non dovrebbe essere previsto neppure l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico.