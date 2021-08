Decreto Viminale, Amministrative il 3 e 4 ottobre

Alle Amministrative d’autunno sono coinvolti 12.015.276 elettori. Le elezioni sono in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I comuni coinvolti sono 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Resta aperta la partita sulla data per le Regionali, laddove è previsto il ritorno ai seggi: è il caso di Sicilia e Calabria: è naturalmente probabile un “Election day” che comprenda quindi le Amministrative. A Roma, per la corsa al Campidoglio corrono la sindaca uscente Virginia Raggi (M5s), Enrico Michetti (centrodestra), Andrea Bernaudo (Liberisti Italiani), Carlo Calenda (Carlo Calenda Sindaco), Roberto Gualtieri (centrosinistra), Fabiola Cenciotti (Il Popolo della Famiglia), Elisabetta Canitano (Potere al Popolo), Micaela Quintavalle (Partito Comunista), Monica Lozzi (REvoluzione Civica), Fabrizio Marrazzo (Partito Gay), Margherita Corrado (Attiva Roma), Paolo Berdini (Roma ti riguarda).

A Napoli si candida Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona. Il fratello del “Pibe de oro” dovrebbe essere capolista di “Napoli Capitale”, associazione politica guidata da Enzo Rivellini, a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca per l’area di centrodestra. “Da tempo – ha detto Hugo – sono impegnato a sostegno di bambini e ragazzi e vorrei proseguire in questa direzione e soprattutto vorrei provare a garantire loro l’accesso allo sport”.

Al momento, tuttavia, Hugo Maradona non ha ancora la cittadinanza italiana, sebbene la richiesta sia stata avanzata da diversi anni e sia regolarmente sposato in Italia. “Domani andremo a presentare un’istanza al Prefetto” ha annunciato Rivellini che rispetto alle accuse di voler “sfruttare il nome di Maradona” ha replicato: “Hugo si candida in una competizione con le preferenze e quindi se i napoletani lo vorranno lo voteranno. Il suo desiderio è continuare ad aiutare i ragazzi di Napoli dall’interno delle istituzioni”.