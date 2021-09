Vaccini: dubbi e interrogativi

Qualche mese è trascorso da quando cominciò a svelarsi l’inganno del millennio: che questi vaccini non immunizzano, quindi ritenerli come i vaccini classici, vaiolo, morbillo e altri che estirpano i virus è improprio anzi dannosissimo. Essi promettono una tutela che non mantengono. Attenzione a quanto detto. I vaccini odierni non immunizzano, i vaccinati possono contagiare e contagiarsi, non soltanto, devono rinnovare la vaccinazione in quanto non è valida per sempre. Infine, soccombono alle varianti. Si disse e si dice che questi vaccini quando pure ci ammaliamo stabiliscono un malessere attenuato. Insomma, se non ci salvano dalla malattia ci salvano dalla morte. Ho avuto modo di chiarire che sotto l’aspetto sociale la persistenza del contagio è una catastrofe. Non avremo quella presunta sicurezza che era stata promessa. Vaccinatevi e sarete liberi! Per niente: vaccinatevi e potete ancora infettarvi. Questa la realtà, la realtà “vera”, che sperimentiamo. C’è da aggiungere, lo accennavo: a voler ancora mentire sulla efficacia salvifica dei vaccini rischiamo, insisto, la catastrofe.

Il lettore abbia la pazienza di notare queste frasi di un medico, Roberto Burioni: “Un vaccinato può trasmettere l’infezione. Ma prima deve contagiarsi e il vaccino lo protegge dal contagio. Quindi chi si vaccina ostacola il diffondersi del virus e rende più sicura la comunità. Chi dice il contrario o è ignorante o in malafede o entrambe le cose” (22 agosto 2021). Che significa quanto detto da questo medico? Che il vaccino “ostacola” il diffondersi della malattia? Ostacolare non vale a dire: impedisce. Allora? Appunto, i vaccini odierni ostacolano ma non impediscono il contagio. Dove sta la malafede e l’ignoranza di coloro che sostengono che questi vaccini non impediscono i contagi? La frase di questo medico oltre che illogica è dannosissima, equivocissima. La gente non coglie la differenza tra ostacolare il contagio e impedire il contagio. Si ritiene immunizzata e si contagia e contagia. È quanto sta accadendo. E può dissestare una società, addirittura il pianeta, più vaccinati, più contagiati, perché, illusi di essere sanati, viviamo senza protezione. Che persone rovinose! Vorrei che questa precisazione fosse propagata. Faccio il possibile. Insisto, altro è immunizzarci, altro è ostacolare il contagio. Il virus degli ostacoli non se ne cura, fa una variante e salta l’ostacolo. Attenzione, il rischio è mortale. L’equivoco è mortale. Stupefacente che persone simili accusino chi dice la verità: che i vaccini ostacolano ma non impediscono i contagi. Il medico si è dimenticato di dire che ostacolare non significa impedire! Non è il caso di approfondire. In Israele si contagiano i vaccinatissimi, e muoiono.

Ma di frasi scombiccherate, di vaniloqui verbosetti, di argomentazioni a testa in giù se ne coglierebbero a ondate, ci fosse tempo da perdere, e disgraziatamente sono dette da persone sovente con responsabilità verso il loro Paese. Il ministro degli Esteri afferma: “Proteggeremo in specie le donne in Afghanistan. Come faremo se abbandoniamo l’Afghanistan non appare comprensibile”. Ma la frase è fatta, ossia: una frase fatta, tanto per dire. Il presidente della Francia attesta con vigore che l’Ambasciata francese in Afghanistan continuerà ad operare, ma opererà dalla Francia, per motivi di sicurezza. Certo, un’ambasciata in un Paese straniero che resta nel proprio Paese è una novità, ma che dire? Siamo nel frasario, per mostrarsi forti, coraggiosi, vincitori (da vinti).. Ed un vincitore al di là di ogni rivale esiste, è il presidente degli Stati Uniti. Dichiara che presto vi saranno altri attentati nel frattempo Egli fa uccidere qualche terrorista, tanto per offrire al mondo mostra della sua possente vendetta. A continuare ad agire con questa lentezza impiegheremo, gli Stati Uniti impiegheranno decenni per eliminare i terroristi, e chi sa quanto terrorismo riceveremo noi! Infine, almeno buone intenzioni, il nostro presidente del Consiglio intende coinvolgere Russia e Cina in non saprei quale soluzione per l’Afghanistan. Coinvolgere la Cina che ha tutto l’interesse a rovinarci è una originalità politica, incuriosisce. La Cina sostiene i talebani ma verrebbe in soccorso all’Occidente.

Questa la mentalità che ci attornia. La Torre di Babele. Si salvi chi può, coloro che dovrebbero salvare ci stanno rovinando. Momento difficilissimo, e non vale ironizzare. A parte persone sconnesse mentalmente, altre hanno buone intenzioni e cozzano con difficoltà complesse e drammatiche. Se fossi io a decidere, ritengo che le donne in Afghanistan le tuteleremmo meglio restando noi in Afghanistan; e che dal virus ci difenderemmo meglio se non illudessimo la gente che solo i vaccini ci tutelano. Apprendo che il presidente degli Stati Uniti ipotizza attentati anche negli Stati Uniti; che l’Unicef suppone un milione di bambini afghani in pericolo di morte. Torno a dire: chi ci obbligava a lasciare l’Afghanistan se gli effetti sono tanto sciagurati? Infine: le banche in quel Paese sono chiuse. Forse è vero che in vari modi qualcuno vuole decimare, alterare le popolazioni? Siamo diventati il porto di ogni navigante, la demografia italiana si ricresce giornalmente di non italiani. A che fine? Solo umanitarismo? Gli italiani muoiono e non generano, gli stranieri approdano. Qualcuno sostiene che mai un popolo è crollato per ragioni demografiche. Di sicuro la falcidia per malattia, per non proliferazione, per immissione di stranieri non conforta questa tesi. Del resto, la globalizzazione rimescola anche i popoli. Lo stiamo vedendo. Dobbiamo risentire, ritrovare la volontà di salvezza! E, se è lecito ancora affermarlo, la volontà di potenza. Non possiamo, non dobbiamo diventare l’ospizio gratuito del pianeta. Ciò detto: faranno terra bruciata dei non vaccinati. Quando vaccineranno la totalità, il virus si aggirerà comunque. Che faranno? Lo so: rivaccineranno. Inutilmente.