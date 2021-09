Candidati sindaco a confronto

Il nostro giornale, in vista delle prossime elezioni comunali di Roma del 3 e 4 ottobre, ha proposto un confronto tra i candidati sindaci sul delicato tema delle municipalizzate: i trasporti pubblici ed i rifiuti sono infatti tra le questioni prioritarie da risolvere per far uscire la Capitale dal degrado in cui si trova e renderla competitiva a livello internazionale.

Al nostro appello hanno già risposto positivamente l’attuale sindaco Virginia Raggi ed il candidato Andrea Bernaudo (Liberisti italiani).

Sperando in un riscontro positivo da parte di Carlo Calenda, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, teniamo a sottolineare l’importanza del dialogo aperto fra sostenitori di tesi diverse e per questo vogliamo ringraziare i candidati che senza esitazione hanno accolto il nostro invito.

Venerdì 17 settembre alle ore 15,30, presso “Crystal Garden” di Officine Farneto, via dei Monti della Farnesina 77, potremo assistere ad un importante confronto pubblico sul futuro di Roma nell’ambito di una giornata dedicata all’attualità politica e culturale che vedrà, a partire dalle ore 17,30, anche la partecipazione del mondo accademico e di varie associazioni italiane di area liberale con un focus sulla libertà economica in Italia.