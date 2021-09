Municipalizzate a Roma: l’incontro con l’Opinione

Trasporti e rifiuti nella Capitale: in house o liberalizzati? È questo il tema al centro della discussione promossa da l’Opinione delle Libertà e che andrà in scena oggi – alle 15,30 – al “Crystal Garden” delle Officine Farneto, in via dei Monti della Farnesina, civico 77. L’appuntamento, moderato dal direttore del nostro giornale, Andrea Mancia, vedrà la partecipazione di Andrea Bernaudo (candidato sindaco a Roma per i Liberisti italiani), Federico Rocca e Francesco Carpano, in rappresentanza rispettivamente di Enrico Michetti e Carlo Calenda, entrambi in lizza per la corsa alla fascia tricolore capitolina. All’evento presente il vicesindaco della Città eterna, Pietro Calabrese.

A seguire – alle 17,30 – sarà allestito un tavolo di confronto dal titolo “La vera emergenza in Italia. Libertà economica e proprietà privata calpestate. I danni subiti dall’economia sono incalcolabili”, anch’esso moderato da Andrea Mancia. Interverranno il professor Eugenio Capozzi (Università di Napoli), il professor Enrico Colombatto (Università di Torino), il professor Lorenzo Infantino (Luiss Guido Carli) e il professor Stefano Moroni (Politecnico di Milano).

Si parlerà poi anche di “Musica e libertà” con Stefano Burbi, compositore e direttore d’orchestra. Parteciperanno: Giancarlo Morandi (presidente Cobat), Elena Vigliano (Stato Minimo), Sergio Mungo (Evoluzione Liberale), Aurelio Mustacciuoli (Forza Guardiana), Angelo Canini (Sos Partita Iva). Un dibattito culturale con il mondo accademico e con associazioni di area liberale, nel corso del quale i candidati a sindaco di Roma potranno intervenire come ospiti d’eccezione.