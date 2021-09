Licenziamenti Gkn, Salvini: “Colpa della sinistra”

Una sentenza del tribunale di Firenze ha bloccato i licenziamenti che riguardavano 422 dipendenti della Gkn di Campi di Bisenzio (Firenze). Licenziamenti sui quali Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato: “Provate a chiedere al candidato della sinistra come votano i parlamentari di sinistra in Europa quando gli propinano tutte le robe green”.

Il Capitano ha poi proseguito: “Pensiamo agli operai di Campi Bisenzio che da mesi stanno protestando, giustamente, per un licenziamento via messaggino, che neanche all’ultimo degli esseri umani può essere riservato: ma da dove arriva quel licenziamento?”.

Salvini è stato un fiume in piena: “E loro dicono che bello, tutte auto elettriche, tutte piste ciclabili, tutti monopattini elettrici e votano sì a Bruxelles. Qual è il problema? Che poi licenziano centinaia di operai a Campi Bisenzio in Italia per i loro sì ideologici a Bruxelles”. Con una nota finale: “Va bene la transizione ideologica ma salvando il lavoro, altrimenti è chiaro che chiudono in Italia e aprono in Polonia, in Ungheria, in Repubblica Ceca. Aprono là perché pagano meno tasse”.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale, in sostanza, ha stabilito di “revocare la lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo” del 9 luglio scorso. Il caso della Gkn, sull’Opinione, a luglio è stato così fotografato da Cristofaro Sola: “La Nazionale italiana di calcio è sul tetto d’Europa. Come non esserne compiaciuti. Ma una coppa, per quanto prestigiosa, non può essere scambiata per il manto della misericordia: non protegge dalla realtà. E qual è la realtà, al netto della bella impresa degli azzurri a Londra? È quella di un Paese messo in ginocchio da anni di politiche pubbliche sbagliate sul fronte dell’economia per le quali adesso paghiamo un conto salatissimo. Il licenziamento via mail dei 422 dipendenti della Gkn Driveline di Campi Bisenzio, a cui si aggiunge la crisi dell’indotto, ne è la plastica dimostrazione”.