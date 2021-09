I Liberisti Italiani capitanati dal candidato sindaco Andrea Bernaudo questa mattina si sono dati appuntamento in viale Palmiro Togliatti, angolo via Tuscolana, davanti al centro commerciale Roma 2. L’iniziativa del movimento politico ha voluto porre l’accento sulla toponomastica dell’Urbe. Nello specifico, è stata coperta temporaneamente la targa di viale Palmiro Togliatti con un’altra di forte impatto simbolico (e non solo): “viale delle Libertà”.

“Quest’anno si festeggia il centenario del Partito comunista – ha spiegato Bernaudo – Noi Liberisti italiani siamo antifascisti e anticomunisti e quindi festeggiamo questa ricorrenza chiedendo la sostituzione della via intitolata al leader comunista, pupillo di Stalin, quest’ultimo artefice di delazioni che hanno fatto uccidere dei dissidenti comunisti nel mondo, soffocando la libertà. Giustamente c’è stata la condanna di qualsiasi apologia fascista e nazista, e anche Stalin che ha avuto la colpa di un regime sanguinario non ha titolo per avere una via a Roma dedicata a lui”.

“Se dovessi diventare sindaco – ha chiarito Bernaudo – questo sarebbe uno degli atti da realizzare” in “memoria della libertà e di tutti i morti ammazzati dal regime comunista che Palmiro Togliatti ha spalleggiato per lungo tempo”.