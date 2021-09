Trattativa Stato-mafia, la sentenza spazza via i manettari

Assoluzione, assoluzione, assoluzione. Chissà se basterà ripeterlo tre volte. Certo è che la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha scritto una pagina importante della storia di questo Paese. Una pagina che archivia definitivamente 25 anni di teoremi sulla fantomatica trattativa Stato-Mafia in merito alle stragi del 1992-1993. Gli ex ufficiali dei carabinieri Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni sono stati assolti perché il “il fatto non costituisce reato”. E con loro pure l’ex senatore Marcello Dell’Utri per “non aver commesso il fatto”. Per buona pace di tutti i manettari grillo-fattoidi che per anni hanno cavalcato la tesi che ci fossero pezzi deviati dello Stato collusi con la mafia e che avevano avuto un ruolo determinante pure nell’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Niente di tutto questo. Una sentenza non scontata vista la pesante condanna in primo grado che gli ex vertici dei Ros e Dell’Utri avevano incassato nel 2018. Ma la Corte d’Assise, presieduta da Angelo Pellino, dopo tre giorni di camera di consiglio, ha ribaltato tutto, confermando soltanto le condanne ai mafiosi Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. Fine di un lungo incubo. Fine della gogna mediatica che per anni ha messo sulla graticola i migliori servitori dello Stato che questo Paese potesse avere. Mori, Subranni e De Donno, protagonisti in prima linea della lotta alla mafia, autori della cattura del boss Totò Riina, d’un tratto si sono ritrovati a essere associati a quello stesso mondo mafioso che per una vita hanno combattuto e in gran parte annientato. Un elemento che già da solo dimostrava fin da subito l’assurdità di tutto l’impianto accusatorio.

E adesso che ne sarà degli altri protagonisti usciti sconfitti da questa sentenza? Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Roberto Scarpinato. Chissà quale sarà il destino delle loro carriere, molte delle quali affermate grazie a questo processo. Loro che per anni si sono fatti promotori di quell’assurdo teorema fiancheggiato dalla “stampa delle procure” e da quel movimento politico che, al pari del Fatto Quotidiano, ha fatto delle manette la sua questione di vita: il Movimento Cinque Stelle. A proposito: dispiace evidenziare il silenzio che ha avvolto il ministro Luigi Di Maio sull’esito di questo importante processo. Non un commento, nemmeno una nota a margine. Peccato che nel 2018 lo stesso Di Maio non perse tempo nel dare il proprio giudizio sulla sentenza di primo grado: “La trattativa Stato-mafia c’è stata. Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità”.

Eh sì, dev’essere stata una giornata difficile per i grillini, un po’ come lo sarà stata per Marco Travaglio. Il destino ha voluto che il Fatto festeggiasse il dodicesimo anno dalla sua nascita con questo bel regalo di compleanno. Erano pronti a brindare col tintinnio delle manette ma gli è andata male: cin cin!

(*) Tratto da nicolaporro.it