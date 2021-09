No Green pass, per Salvini “Vicequestore ha espresso un’opinione”

È l’argomento di questi giorni. Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore, è intervenuta a Roma, in piazza San Giovanni, durante la manifestazione dei no Green Pass (definito “illegittimo”), dove è stata presentata dai promotori come dirigente della Polizia di Stato: “Sono qui come libera cittadina per esercitare i miei diritti garantiti dalla Costituzione”. Secondo quanto appreso, sarà sottoposta a procedimento disciplinare.

Schilirò, sui social, ha commentato: “È bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria Amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena. Mi è capitata l’occasione di esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e l’ho fatto. Il mestiere che svolgo è pubblico – ha insistito – ho ricevuto quattro premi dalla società civile per i miei risultati professionali. Sono stata in moltissime trasmissioni televisive, rappresentando l’Amministrazione. Google dedica alla professione che svolgo molte pagine. Ero solo una libera cittadina che esercita i propri diritti. Se l’Amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso – ha proseguito – ho scelto il mio mestiere, perché credevo che non ci fosse niente di più nobile del garantire la sicurezza di ogni cittadino, in modo che chiunque fosse libero di esprimere il proprio vero sé. Se questo mi viene negato, il mio mestiere non ha più senso. Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese”.

Il commento di Matteo Salvini

“A me piacerebbe che il ministro dell’Interno fosse altrettanto solerte quando ci sono sbarchi di migliaia di clandestini o che fosse stata altrettanto solerte a Ferragosto quando c’è stato un rave party di sei giorni a base di droga, alcool, stupri – ha detto Matteo Salvini a Controcorrente, su Rete 4 – è troppo facile prendersela con una donna delle forze dell’ordine. Non era in divisa su quel palco, ha espresso una sua opinione”. Poi il Capitano ha dedicato un passaggio alle elezioni: “Sono convinto che la Lega a queste elezioni amministrative prenderà molti più consensi rispetto a quelle di cinque anni fa. Sono sicuro che in diverse di queste città ci sarà il cambiamento e se devo scommettere un caffè lo scommetto sull’unica città, di queste, dove non ha mai vinto il centrodestra da che esiste la Repubblica italiana: Torino”.

Il ministro Lamorgese

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, in merito alla vicenda dell’intervento del vicequestore, ha detto: “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”.